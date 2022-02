Ascolti Tv Analisi 4 febbraio: Amadeus ingrana la quarta con Giannetta e Jovanotti e sfonda il muro del 60% (Di sabato 5 febbraio 2022) quarta serata da record con le cover, Maria Chiara Giannetta e un generoso e ispirato Lorenzo Jovanotti Corre ancora più forte e sfonda tutte le porte. Amadeus ha affrontato la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 forte dei consensi Auditel ottenuti nelle prime tre, ma anche di tante altre attestazioni di stima e bravura, con la telefonata di Sergio Mattarella arrivatagli ieri – venerdì 4 febbraio – in mattinata, come ciliegina sulla torta. Senza Rosario Fiorello e senza Checco Zalone, ma con le presenze di Lorenzo Jovanotti e Maria Chiara Giannetta che alla fine sono risultate decisamente più intense di quelle che erano le attese, ed un clima complessivo allegro, divertito e partecipativo anche all’Ariston, ha riscosso 14,731 ... Leggi su tvzoom (Di sabato 5 febbraio 2022)serata da record con le cover, Maria Chiarae un generoso e ispirato LorenzoCorre ancora più forte etutte le porte.ha affrontato laserata del Festival di Sanremo 2022 forte dei consensi Auditel ottenuti nelle prime tre, ma anche di tante altre attestazioni di stima e bravura, con la telefonata di Sergio Mattarella arrivatagli ieri – venerdì 4– in mattinata, come ciliegina sulla torta. Senza Rosario Fiorello e senza Checco Zalone, ma con le presenze di Lorenzoe Maria Chiarache alla fine sono risultate decisamente più intense di quelle che erano le attese, ed un clima complessivo allegro, divertito e partecipativo anche all’Ariston, ha riscosso 14,731 ...

Advertising

AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 3 febbraio 2022, Sanremo 54.1%, Cetto C’è 6.5% - Federic80593624 : Ascolti Tv 3 febbraio 2022 analisi: tutto Sanremo minuto per minuto. Amadeus scollina con Foer, Saviano e Cremonini… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 3 febbraio 2022 analisi: tutto Sanremo minuto per minuto. Amadeus scollina con Foer, Saviano e Cremonini… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 3 febbraio 2022 analisi: tutto Sanremo minuto per minuto. Amadeus scollina con Foer, Saviano e Cremonini… - emabrue : Ascolti Tv 3 febbraio 2022 analisi: tutto Sanremo minuto per minuto. Amadeus scollina con Foer, Saviano e Cremonini… -