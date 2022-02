Ascolti Tv analisi 4 febbraio 2022 | Amadeus ingrana la quarta con Giannetta e Jovanotti e sfonda il muro del 60%

(Di sabato 5 febbraio 2022)tv:serata da record con le cover, Maria Chiarae un generoso e ispirato Lorenzo. Picco con Lauro e Bertè Corre ancora più forte etutte le porte.ha affrontato laserata del Festival di Sanremoforte dei consensi Auditel ottenuti nelle prime tre, ma anche di tante altre attestazioni di stima e bravura, con la telefonata di Sergio Mattarella arrivatagli ieri – venerdì 4– in mattinata, come ciliegina sulla torta. Senza Rosario Fiorello e senza Checco Zalone, ma con le presenze di Lino Guanciale, Lorenzoe Maria Chiarache alla fine sono risultate decisamente più intense di quelle che erano le attese, ed un clima ...

Nella rilevazione deglidi ieri l'Auditel ha scorporato la proclamazione dei vincitori del ... L'DEI DATI - La prima parte della serata finale del festival (dalle 21.22 alle 23.54) ha ...... glicontinuano, sera dopo sera, a superare tutti i record, un risultato unico nella storia ... non ho mai sofferto di cervicale, poi durante le feste mi è venuto un dolore, ho fatto le, ...Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri partendo dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso soglia del 35% di share, in crescita dai 6 agli 8 milioni di telespettatori ...Più ascolti e share per Fazio 2000, più ascolti per Bonolis 2005, ma su durate più contenute. Amadeus da record o quasi anche con la quota serata della settantaduesima edizione Sanremo 2022 fa il ...