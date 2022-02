ASCOLTI TV 4 FEBBRAIO 2022 | LA MEMORABILE SERATA COVER DI SANREMO A 11,4 MILIONI CON IL 60,40%. AMADEUS BLINDATO A VITA ALL’ARISTON? (Di sabato 5 febbraio 2022) ASCOLTI TV 4 FEBBRAIO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1521 25.13UnoMattina SANREMO – 1593 25.50UnoMattina SANREMO – v. nettoStorie Italiane SANREMO – 1382 24.00Storie Italiane SANREMO – 1597 23.50È Sempre Mezzogiorno – 2096 17.90Tg1 – 3733 24.50Oggi è un Altro Giorno – 2445 17.90Paradiso delle Signore – 2143 18.15Tg1 – 1681 14.40Pres. VITA in Diretta – 2244 18.20VITA in Diretta – 3089 21.90L’Eredità – 3787 22.32L’Eredità – 5287 26.07Tg1 – 6707 28.80PrimaFestival – 8789 34.50SANREMO Start – 12909 47.8072° Festival di SANREMO – 11378 60.50(14731 59.18 + 7517 63.54) x x xRaiNews24 – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1083 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 5 febbraio 2022)TV 4· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1521 25.13UnoMattina– 1593 25.50UnoMattina– v. nettoStorie Italiane– 1382 24.00Storie Italiane– 1597 23.50È Sempre Mezzogiorno – 2096 17.90Tg1 – 3733 24.50Oggi è un Altro Giorno – 2445 17.90Paradiso delle Signore – 2143 18.15Tg1 – 1681 14.40Pres.in Diretta – 2244 18.20in Diretta – 3089 21.90L’Eredità – 3787 22.32L’Eredità – 5287 26.07Tg1 – 6707 28.80PrimaFestival – 8789 34.50Start – 12909 47.8072° Festival di– 11378 60.50(14731 59.18 + 7517 63.54) x x xRaiNews24 – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1083 ...

