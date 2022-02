(Di sabato 5 febbraio 2022) Parliamo di. Il Festival dimartedì sera è tornato con la sua settantaduesima edizione e lapuntata – che ha visto esibirsi tutti i 25 big in gara con delle cover – ha registrato nell’anteprimaStart 12.909.000 telespettatori, share 47,81%, nella prima parte 14.731.000, 59,18%, nella seconda, in seconda, un netto di 7.517.000, 63,54%. Il dato medio è di 11.378.000, 60,5%. La concorrenza, come sempre in questi casi, si è annullata e su Canale 5 è andato in onda il film Attenti al Gorilla, che ha1.099.000 pari al 4,30% di share.del Festival di2022: 1^: 10.911.000 milioni di telespettatori, share del 54,7% 2^: 11.320.000 milioni di ...

Advertising

StraNotizie : Ascolti: ecco quanto ha fatto la quarta serata di Sanremo - nuovalunapiena : RT @lenuvolesudinoi: gli ascolti parlano, ecco il podio, l’ordine da rivedere ma va benissimo così #Sanremo2022 #irama - BITCHYFit : Ascolti: ecco quanto ha fatto la quarta serata di Sanremo - RosannaCastag10 : @AXBproduction Infatti tu fai tutto per 'GLI ASCOLTI' ma...senza ascoltare. Siamo tutti unici ma, per fortuna, non… - lenuvolesudinoi : gli ascolti parlano, ecco il podio, l’ordine da rivedere ma va benissimo così #Sanremo2022 #irama -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ecco

La kermesse campione diha battuto ogni record serata dopo serata. Dopo l'appuntamento ...l'elenco completo con i titoli dei brani . 1. Sangiovanni - Farfalle 2. Giovanni Truppi - Tuo ...Non è un caso che nei confronti deglitv si arriva ad anni in cui non c'era neanche lo ... dagli appelli per farsi votare fino alle dediche che hanno ricevuto,cosa hanno scelto di postare ...Le ultime da Sanremo 2022 dopo la quarta serata: ecco cos’è successo a Mahmood ieri, i dati sugli ascolti e la lettera di Achille Lauro per Loredana Bertè. Per la finale di questa sera ci saranno ...Applausi a scena aperta per il duo che ha chiuso la performance sdraiandosi a terra sul palco dell’Ariston e dai social sorge spontanea la domanda: anche loro vittime del Fantasanremo? (LaPresse) ...