Arnold Schwarzenegger è Zeus nel nuovo spot BMW per il Super Bowl (Di sabato 5 febbraio 2022) Arnold Schwarzenegger ha vestito i panni di Zeus nel nuovo spot targato BMW realizzato per la prossima edizione del Super Bowl. Arnold Schwarzenegger ha tirato fuori il Dio greco che è in lui! L'attore, infatti, ha vestito i panni di Zeus nel nuovo spot BMW realizzato per la prossima edizione del Super Bowl. Come riportato da People, BMW ha distribuito un nuovo teaser dello spot in cui Arnold Schwarzenegger recita nei panni di Zeus e ordina un caffè macchiato. Lo spot andrà in onda durante la prossima edizione del Super Bowl.

