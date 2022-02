Arianna Fontana nella leggenda olimpica | nona medaglia in 5 edizioni Il lungo viaggio dell’azzurra tra i podi da Torino a Pechino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Come lei quasi nessuno, in Italia e non solo. Stefania Belmondo ha vinto 10 medaglie olimpiche in cinquediverse delle Olimpiadi invernali, il suo stesso numero di partecipazioni e unain più. Poi c’è Edoardo Mangiarotti, chescherma ha vinto ben 13 medaglie nei Giochi estivi. E poi possiamo fare solo i nomi di Valentina Vezzali e di un altro fantastico schermidore azzurro, Giulio Gaudini, che hanno vinto lo stesso numero di medaglie. Abbiamo citato protagonisti davvero mitologici dello sport azzurro, atleti che hanno scritto ladello sport italiano in più di un secolo di storia. Oggi ai vari Belmondo, Vezzali, Mangiarotti e Gaudini si unisce, che ha vinto la sua...