Anzaldi: 'Rispetto per la morte, ma basta dare spazio alle fake news dei no - vax in televisione' (Di sabato 5 febbraio 2022) Onorevole Anzaldi, è di oggi la notizia della morte di Covid di un biologo no - vax spesso ospite in tv. Che riflessioni le suscita? "Di fronte alla morte è doveroso esprimere il massimo Rispetto. ... Leggi su globalist (Di sabato 5 febbraio 2022) Onorevole, è di oggi la notizia delladi Covid di un biologo no - vax spesso ospite in tv. Che riflessioni le suscita? "Di fronte allaè doveroso esprimere il massimo. ...

Advertising

Michele_Anzaldi : Anzaldi: “Rispetto per la morte, ma basta dare spazio alle fake news dei no-vax in televisione” - Cortez1958 : @Michele_Anzaldi Giusto; i partitini dovrebbero avere il giusto spazio in TV rispetto ai partiti grandi. Se lo spaz… - ilvisa : @ItaliaViva @Michele_Anzaldi Non è stata una perquisizione ma una acquisizione di documenti, lo sappiamo che non br… - MarioR90 : @Michele_Anzaldi Ma lei vuole paragonare Conte a quella cloaca di Italia viva. Conte dovrà dare assolutamente spieg… - Albicoco1 : @Michele_Anzaldi A me non sembra che il suo post sia all’insegna della civiltà giuridica. Quello che emerge è che s… -