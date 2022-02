Angri | controlli della Finanza | sequestrati 45mila articoli di Carnevale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In prossimità del, a Salerno, la Guardia diha intensificato isulla regolaritàmerce posta in vendita, sottoponendo a sequestro circa 200 prodotti recanti marchi contraffatti e oltre 45 mila risultati non conformi alle norme previste dal “Codice del Consumo”. L’intervento delle Fiamme GialleCompagnia di Nocera Inferiore ha avuto luogo presso un negozio di(SA), dove sono stati rinvenuti una serie discolastici ed accessori per la casa e per la curapersona, per un totale di quasi 200 pezzi, sui quali erano apposti i marchi di note griffe, palesemente contraffatti. Nel corso delle attività, i militari hanno poi scoperto ulteriori irregolarità connesse ...