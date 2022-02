(Di sabato 5 febbraio 2022) Finalmente ritorna. Dopo i casi di positività che hanno costretto Maria De Filippi ad annullare diverse volte le registrazioni, questo sabato è stata registrata lache andrà in onda domani 6alle ore 14:00. Ecco che cosa accadrà. Cosmary eliminata Lasi apre proprio sull’allieva Cosmary Fasanelli, la ballerina ha affrontato una sfida immediata per volontà di Veronica Peparini. La ragazza si è confrontata con un ballerino di hip hop, che è riuscito a batterla, determinando la sua uscita dalla scuola. A giudicare la gara c’è stato l’ex maestro della scuola d’Garrison. Maria De Filippi ha permesso che dopo l’eliminazione, Alex potesse andare a salutarla e consolarla. Perché la Peparini ha messo in sfida così dal nulla Cosmary?? Perché #21 ...

Advertising

__marty__07 : RT @Sole_vibess: ?? ANTICIPAZIONI AMICI ?? Oggi nella puntata Maria ha detto di votare il CODICE 17 ?? #amemici20 #Amicispoiler #sanremo20… - tuttopuntotv : Amici 21: anticipazioni puntata del 6 Febbraio. Un’eliminata e tante discussioni #amici21 #amicispoiler… - sconnessatotale : RT @Sole_vibess: ?? ANTICIPAZIONI AMICI ?? Oggi nella puntata Maria ha detto di votare il CODICE 17 ?? #amemici20 #Amicispoiler #sanremo20… - mgqueen98 : RT @Sole_vibess: ?? ANTICIPAZIONI AMICI ?? Oggi nella puntata Maria ha detto di votare il CODICE 17 ?? #amemici20 #Amicispoiler #sanremo20… - isangiulias : RT @Sole_vibess: ?? ANTICIPAZIONI AMICI ?? Oggi nella puntata Maria ha detto di votare il CODICE 17 ?? #amemici20 #Amicispoiler #sanremo20… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

21: registrazione 5 febbraio 2022 Nel corso della puntata di21 ci sarà in studio Vanessa Incontrada , mentre Carlo Verdone ha avuto il compito di giudicare la gara cover ...21: cosa succede nella puntata di domenica 6 febbraio Dopo la pausa della scorsa settimana (dovuta all'emergenza sanitaria), domenica pomeriggio ritorna l'appuntamento con. Il talent, condotto come sempre da Maria De Filippi , ci aspetta dunque nel pomeriggio di domenica 6 febbraio . La registrazione è stata già effettuata, per questo siamo in grado di ...Di settimana in settimana, i ragazzi di Amici 21 dovranno dimostrare di avere le qualità e le conoscenze per riconquistare quell’ambita maglia; chi non ci riuscirà dovrà definitivamente abbandonare la ...Ma cosa è successo nel corso della registrazione odierna? Di seguito tutte le anticipazioni (attenzione, SPOILER!). Anticipazioni Amici 21: registrazione 5 febbraio 2022 Nel corso della puntata di ...