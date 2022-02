“Amadeus devo farlo” Poi lacrime e applausi per il fuoriprogramma a Sanremo di Michele Bravi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022) Grande successo per la quarta serata del Festival di2022. A farla da padrona i duetti e cover degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta con i cantanti che per la prima volta nella storia del festival della canzone italiana hanno potuto portare brani internazionali. Consul palco dell’Ariston Maria Chiara Giannetta, l’attrice che ha spopolato su Rai1 con il suo ruolo nella fiction ‘Blanca’ e lanciata dalla intramontabile fiction Don Matteo. Ad inaugurare la serata Noemi, che sceglie, suonando al piano, You make me feel like A natural woman’ di Carole King, portata al successo da Aretha Franklin. Quindi l’omaggio a Fabrizio De André di Giovanni Truppi con il brano ‘Nella mia ora di libertà’, affiancato da Vinicio Capossela e Mauro Pagani. Per l’occasione, Truppi ha cambiato il colore della canotta indossata finora nelle due ...