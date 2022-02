Alternanza scuola lavoro, M5S: “Rivedere lo strumento per renderlo più efficace” (Di sabato 5 febbraio 2022) ''Un fiume di giovani si è riversato ieri in piazza per manifestare contro l'attuale formula dell'Alternanza scuola-lavoro e la morte di un loro coetaneo durante uno stage, il diciottenne di Udine Lorenzo Parelli. A distanza di una settimana dall'ultima manifestazione, teatro di scontri tra Forze dell'Ordine e studenti, le ragazze e i ragazzi degli istituti superiori sono tornati a chiedere l'abolizione dello strumento dell'Alternanza scuola-lavoro, inefficace secondo loro e ridotto a sfruttamento nella maggior parte dei casi''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 febbraio 2022) ''Un fiume di giovani si è riversato ieri in piazza per manifestare contro l'attuale formula dell'e la morte di un loro coetaneo durante uno stage, il diciottenne di Udine Lorenzo Parelli. A distanza di una settimana dall'ultima manifestazione, teatro di scontri tra Forze dell'Ordine e studenti, le ragazze e i ragazzi degli istituti superiori sono tornati a chiedere l'abolizione dellodell', insecondo loro e ridotto a sfruttamento nella maggior parte dei casi''. L'articolo .

stanzaselvaggia : ...imbarazzante la Ministra Lamorgese che ci viene a raccontare di “infiltrazioni che cercavano incidenti in piazza… - fattoquotidiano : Oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro e la “riforma” dell’esame di maturità.… - ciropellegrino : #Mattarella ricorda il giovane Lorenzo morto in fabbrica durante alternanza scuola lavoro. #Lamorgese ascolti. - cdaria1 : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Alternanza Scuola Lavoro Di Maio “Quando studiavo se AVREI potuto AVESSI lavorato” - Pizziccorru : RT @toninog2: Anna Lombroso: Alternanza scuola-manganello -