Allegri: 'Obiettivo zona Champions. Vlahovic, Dybala e Morata insieme? Sì, se corrono...' (Di sabato 5 febbraio 2022) 'La società ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo mercato. Vediamo se domani li farò giocare'. Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della ripresa del campionato ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 febbraio 2022) 'La società ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo mercato. Vediamo se domani li farò giocare'. Lo ha detto Massimiliano, allenatore della Juventus, alla vigilia della ripresa del campionato ...

Advertising

Romanito_21 : RT @LucaFioretti13: #Allegri in conferenza stampa: “La società ha fatto un ottimo lavoro sul mercato: #Vlahovic tra i migliori nel suo ruol… - LucaFioretti13 : #Allegri in conferenza stampa: “La società ha fatto un ottimo lavoro sul mercato: #Vlahovic tra i migliori nel suo… - sportli26181512 : Allegri: “Obiettivo zona Champions. Vlahovic, Dybala e Morata insieme? Sì, se corrono...”: Allegri: “Obiettivo zona… - Gazzetta_it : Allegri: “Obiettivo zona Champions. Vlahovic, Dybala e Morata insieme? Sì, se corrono...” #JuveVerona - Mauro93021178 : @Gianpaolo_5 Ce l'ha a morte con Allegri, non è obiettivo Adani. -