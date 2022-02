Allegri: “Juve ottimo mercato, obettivo arrivare tra prime 4” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La società ha fatto un ottimo lavoro sul mercato di gennaio, sono arrivati due giocatori importanti, come Vlahovic e Zakaria. Vlahovic ha fatto tanti gol e che ha caratteristiche di cui avevamo bisogno. Con Haaland è uno dei migliori centravanti del mondo. Zakaria è bravo, un ottimo centrocampista. Vedremo se domani li farò giocare”. Sono le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sul mercato bianconero, alla vigilia del match di campionato contro il Verona. “Volevo ringraziare anche Bentancur e Kulusevski, auguro loro il meglio per la carriera. L’obiettivo resta lo stesso, arrivare tra le prime quattro”, dice salutando i due calciatori ceduti nel mercato invernale. Riflettori puntati soprattutto su ... Leggi su funweek (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La società ha fatto unlavoro suldi gennaio, sono arrivati due giocatori importanti, come Vlahovic e Zakaria. Vlahovic ha fatto tanti gol e che ha caratteristiche di cui avevamo bisogno. Con Haaland è uno dei migliori centravanti del mondo. Zakaria è bravo, uncentrocampista. Vedremo se domani li farò giocare”. Sono le parole del tecnico dellantus, Massimiliano, sulbianconero, alla vigilia del match di campionato contro il Verona. “Volevo ringraziare anche Bentancur e Kulusevski, auguro loro il meglio per la carriera. L’obiettivo resta lo stesso,tra lequattro”, dice salutando i due calciatori ceduti nelinvernale. Riflettori puntati soprattutto su ...

