Alle Poste senza green pass inveisce contro impiegati | 48enne arrestato

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo di 48 anni è statonel pomeriggio di ieri dagli agenti di una Volante all’ interno dell’ ufficio postale di via Montagna Spaccata, nel quartiere di Pianura, a Napoli. L’uomo inveivagliche rifiutavano di fargli svolgere alcune operazioni poichè non era in possesso del. I poliziotti lo hanno bloccato edper lesioni aggravate e resistenza e denunciato perchè era in possesso di un coltello di 10 cm, e per “istigazione a disobbedireleggi”., poichè il 48 enne avrebbe sollecitato i presenti nell’ ufficio a reagirela normativa sull’ obbligo di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Read More "Italia, prete si barrica alle Poste: non vuole mostrare il Green pass, intervengono i carabinieri"