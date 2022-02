A Milano alcuni bambini disabili devono stare a casa per mancanza di insegnanti di sostegno (Di sabato 5 febbraio 2022) Mozione urgente e votata all’unanimità. Non poteva essere diversamente. “Ho presentato questa mozione”, spiega la consigliera regionale Barbara Mazzali, “per dare voce alle tante famiglie che attraverso le associazioni ‘Famiglie disabili Lombardia’ e ‘Amici di Tommy e Cecilia Onlus’, che hanno evidenziato un’incresciosa situazione che si è venuta a creare ai danni degli studenti affetti da disabilità”. Che accade? “alcuni istituti lombardi hanno deciso arbitrariamente di sospendere l’insegnamento scolastico agli alunni più fragili, invitando telefonicamente le famiglie degli studenti disabili a tenere a casa i loro figli perché gli insegnanti di sostegno servivano per sostituire gli insegnanti di materie curriculari”. Il motivo, ancora una volta, è il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Mozione urgente e votata all’unanimità. Non poteva essere diversamente. “Ho presentato questa mozione”, spiega la consigliera regionale Barbara Mazzali, “per dare voce alle tante famiglie che attraverso le associazioni ‘FamiglieLombardia’ e ‘Amici di Tommy e Cecilia Onlus’, che hanno evidenziato un’incresciosa situazione che si è venuta a creare ai danni degli studenti affetti datà”. Che accade? “istituti lombardi hanno deciso arbitrariamente di sospendere l’insegnamento scolastico agli alunni più fragili, invitando telefonicamente le famiglie degli studentia tenere ai loro figli perché glidiservivano per sostituire glidi materie curriculari”. Il motivo, ancora una volta, è il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un poliziotto ha esploso colpi di pistola in aria nel tentativo di bloccare un'auto che si era rifiutata di fermars… - silvia_sb_ : Ora che il ?? è terminato parliamo di scuola. Un esempio, tra tanti, di ciò che nn funziona: una 1a elementare a Mil… - FrancescaCphoto : @RikIranez @stevevicrn Per me la juve come male è sopra ma forse sento più il derby perché ho vissuto tanti anni a… - Marco_chp1 : RT @rep_milano: Sparatoria di San Siro, arrestato il rapper Kappa24k: aveva esploso in aria alcuni colpi contro la banda rivale https://t.c… - simonamancini24 : RT @AStramezzi: Immunità innata protegge quasi tutti i bimbi e alcuni, pochi, adulti Ne parlai a Giugno al Convegno di Pediatria Univ.Mila… -