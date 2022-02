A che ora parte Dominik Paris nella discesa di Pechino 2022? Programma preciso 6 febbraio, tv, pettorale (Di sabato 5 febbraio 2022) Domenica 6 febbraio (ore 04.00) andrà in scena la discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yangqing si disputerà la prima gara di sci alpino per questa edizione dei Giochi e si preannuncia grande spettacolo nella velocità pura. Si arriva all’appuntamento dopo aver disputato due prove cronometrate su una pista sconosciuta agli atleti fino a pochi giorni fa. L’Italia si affida soprattutto a Dominik Paris, fuoriclasse azzurro nella velocità pura. L’altoatesino, che in stagione ha vinto la discesa di Bormio e che si presenta nel gruppo dei favoriti per il podio, cercherà il colpaccio per provare a conquistare la prima medaglia a cinque cerchi della sua carriera. A che ora partirà ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Domenica 6(ore 04.00) andrà in scena lalibera maschile delle Olimpiadi Invernali di. Sulla pista di Yangqing si disputerà la prima gara di sci alpino per questa edizione dei Giochi e si preannuncia grande spettacolovelocità pura. Si arriva all’appuntamento dopo aver disputato due prove cronometrate su una pista sconosciuta agli atleti fino a pochi giorni fa. L’Italia si affida soprattutto a, fuoriclasse azzurrovelocità pura. L’altoatesino, che in stagione ha vinto ladi Bormio e che si presenta nel gruppo dei favoriti per il podio, cercherà il colpaccio per provare a conquistare la prima medaglia a cinque cerchi della sua carriera. A che ora partirà ...

