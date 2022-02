“Ziyech? Poteva far saltare il gruppo” L’accusa pesante!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Hakimè finito nella bufera dopo la mancata convocazione con la Nazionale. A riguardo, si è espresso proprio il commissario tecnico del Marocco, Vahid Halilhodzic: “Nelle ultime occasioni in cui è stato chiamato, ha mostrato molta indisciplina e non si è allenato, usava delle scuse. Non è un giocatore adatto per una squadra che lotta per qualificarsi per la Coppa del Mondo.“ HalilhodzicNazionaleIl ct ha poi continuato: “Non voglio supplicare nessuno di giocare in Nazionale. C’è un, uno spirito collettivo e voglio mantenerlo. Quindi non posso chiamare un giocatore che può farin aria il, anche se si tratta di Lionel Messi“.Francesco Scanu