Yellowstone 5 | la serie con Kevin Costner ottiene il rinnovo e tornerà con nuovi episodi

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Paramount ha confermato la produzione di5, svelando ildellacon star5 verrà realizzata: laha ottenuto ilnecessario per la realizzazione didellacon star. La produzione ha inoltre anticipato che Jen Landon e Kathryn Kelly saranno neiuna presenza regolare tra gli interpreti. La quinta stagione di, creata da Taylor Sheridan, potrà contare su un cast composto dal protagonistae da Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Kelsey Asbille, Gil ...

Paramount Network ha ufficializzato oggi che la serie western di Taylor Sheridan avrà una quinta stagione con 10 nuovi episodi. Gli ascolti record del finale di stagione 4 avevano già fatto presagire il rinnovo.