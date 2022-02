Windtre, fibra ultraveloce in Campania: i servizi di connettività avanzata raggiungono Afragola (Di venerdì 4 febbraio 2022) Windtre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, estende ulteriormente la copertura in fibra FTTH sul territorio regionale: la super fibra ‘Top Quality Network’ consente infatti di supportare i servizi digitali più evoluti, con la massima velocità attualmente disponibile, una maggiore affidabilità e un minor tempo di latenza, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH).Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di Windtre, “l’ulteriore estensione della super fibra FTTH in Campania garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La rete in fibra ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022), azienda guidata da Jeffrey Hedberg, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, estende ulteriormente la copertura inFTTH sul territorio regionale: la super‘Top Quality Network’ consente infatti di supportare idigitali più evoluti, con la massima velocità attualmente disponibile, una maggiore affidabilità e un minor tempo di latenza, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH).Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di, “l’ulteriore estensione della superFTTH ingarantisce a cittadini e imprese uno dicon il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La rete in...

