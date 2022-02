Westbrook | McCollum | Wall e Le idee di mercato delle squadre dell' Ovest

Advertising

Gazzetta_NBA : Westbrook, McCollum, Wall e... Scopri tutte le idee di mercato delle squadre dell’Ovest -

Ultime Notizie dalla rete : Westbrook McCollum

La Gazzetta dello Sport

Meno di una settimana all'ora X. Il mercato delle trade chiude alle 21 italiane di giovedì prossimo e le squadre Nba stanno decidendo di quali ritocchi hanno bisogno per centrare i loro obiettivi ...Russellfatica al tiro, chiudendo con 3/12 dal campo e 1/4 da tre per 9 punti, ma dà il ... mandando in doppia cifra anche Anfernee Simons (19 punti), Jusuf Nurkic (16+13) e CJ“The trades to acquire Anthony Davis in 2019 and Westbrook last offseason depleted the Lakers ... lookout for a “big-name guard” according to Windhorst, who named CJ McCollum, De’Aaron Fox and Eric ...The play that got the biggest notice was when he received a lob pass from Russell Westbrook in the fourth quarter and dunked ... who trailed 97-93. But after CJ McCollum made just one of two free ...