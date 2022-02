Volley, calendario 20^ giornata Superlega 2021/2022: programma, orari e diretta tv (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il calendario della ventesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Si inizia sabato 5 febbraio con ben tre anticipi: Civitanova ospiterà Vibo Valentia, Verona se la vedrà con Trento e Perugia incontrerà Ravenna. Domenica poi spazio al big match Trento-Modena, mentre Cisterna scenderà sul difficile campo di Monza. Rinviata invece a data da destinarsi la partita tra Piacenza e Padova. Turno di riposo per La Gioiella Prisma Taranto. Di seguito, il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite. REGOLAMENTO Superlega 2021/2022: FORMULA E COME FUNZIONA TUTTI I RISULTATI E LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildella ventesimadi andata del campionato didimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Si inizia sabato 5 febbraio con ben tre anticipi: Civitanova ospiterà Vibo Valentia, Verona se la vedrà con Trento e Perugia incontrerà Ravenna. Domenica poi spazio al big match Trento-Modena, mentre Cisterna scenderà sul difficile campo di Monza. Rinviata invece a data da destinarsi la partita tra Piacenza e Padova. Turno di riposo per La Gioiella Prisma Taranto. Di seguito, ildettagliato e come vedere intv e streaming le partite. REGOLAMENTO: FORMULA E COME FUNZIONA TUTTI I RISULTATI E LA ...

