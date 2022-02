“Volevo il Barcellona”: l’argentino deluso dal club, che sfogo alla stampa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Barcellona è stato molto attivo in questo mercato di gennaio, ma non è riuscito a chiudere per un calciatore. Il Barcellona sta affrontando una delle crisi, sia economicamente che sportivamente, più gravi della sua storia. Il club catalano è sommerso dai debiti, che non hanno permesso il rinnovo di Messi. La ‘Pulce’ argentina è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilè stato molto attivo in questo mercato di gennaio, ma non è riuscito a chiudere per un calciatore. Ilsta affrontando una delle crisi, sia economicamente che sportivamente, più gravi della sua storia. Ilcatalano è sommerso dai debiti, che non hanno permesso il rinnovo di Messi. La ‘Pulce’ argentina è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

