Vive tre mesi con la compagna morta sul divano | 65enne accusato di occultamento di cadavere

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Da treva con lasulin un'abitazione in zona Porta Portese Roma . A fare la macabra scoperta i carabinieri che si erano recati nell'appartamento per un accertamento ...

Damesi viveva con la compagna morta sul divano in un'abitazione in zona Porta Portese Roma . A fare la macabra scoperta i carabinieri che si erano recati nell'appartamento per un accertamento ...All'interno della casa c'era un odore nauseabondo e spostandosi in soggiorno i militari hanno trovato sul divano la compagna dell'uomo, una 80enne francese, morta da almeno tre mesi. Domani sarà ...