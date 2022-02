“Vite di alberi straordinari” | la biografia arborea che ci mancava

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 febbraio 2022) «Ero in Georgia, in una ex piantagione di schiavi, ora un bellissimo parco. C’era un palazzo e piccole capanne. E questo albero antico, una quercia americana. Davanti c’era un segno che era già vivo quando Colombo non era ancora al mondo. E ho pensato: sono pazzesche le cose terribili che noi umani facciamo. Uccidiamo, schiavizziamo, opprimiamo persone e animali, e quest’albero se ne stava lì non toccato da niente. Poi ho pensato: i veri vecchi e grandi sono gli. Voglio conoscerli». È nata in questo modo l’idea dell’architetto Zora del Buono di scrivere “di”, viaggio tra le piante più antiche del mondo, pubblicato in Italia da Aboca. Animata da un profondo desiderio di scoperta l’autrice ha viaggiato per un anno tra Europa e America del Nord per visitare gli...