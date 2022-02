Vite al Limite, la drammatica storia di Bianca: peso choc, poi la trasformazione impressionante (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutti ricordano la drammatica storia di Bianca nel corso della decima stagione di Vite al Limite: il suo peso era piuttosto choc, poi la trasformazione impressionante. È ufficialmente iniziata la nuova stagione di Vite al Limite. Trascorsi esattamente 10 anni dalla messa in onda della sua primissima puntata, il programma di Real Time è arrivato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutti ricordano ladinel corso della decima stagione dial: il suoera piuttosto, poi la. È ufficialmente iniziata la nuova stagione dial. Trascorsi esattamente 10 anni dalla messa in onda della sua primissima puntata, il programma di Real Time è arrivato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

