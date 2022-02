Villa Ada, a marzo cominciano lavori per area giochi Colle Finanziera (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – Partiranno a marzo i lavori per la realizzazione della nuova area ludica a Villa Ada nei pressi del Colle della Finanziera. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente del Municipio II di Roma, Rino Fabiano, che spiega: “Dopo la realizzazione della bella e sicura area ludica per bambini e bambine al parco caduti 19 luglio 1943 a San Lorenzo, annuncio con soddisfazione la prossima partenza dei lavori di realizzazione della nuova area ludica a Villa Ada nei pressi del Colle della Finanziera.” “Un programma di lavori finalmente condiviso e portato a compimento grazie al lavoro dell’assessorato comunale di Sabrina Alfonsi. Un lavoro che mi ha coinvolto in prima persona e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – Partiranno aper la realizzazione della nuovaludica aAda nei pressi deldella. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente del Municipio II di Roma, Rino Fabiano, che spiega: “Dopo la realizzazione della bella e sicuraludica per bambini e bambine al parco caduti 19 luglio 1943 a San Lorenzo, annuncio con soddisfazione la prossima partenza deidi realizzazione della nuovaludica aAda nei pressi deldella.” “Un programma difinalmente condiviso e portato a compimento grazie al lavoro dell’assessorato comunale di Sabrina Alfonsi. Un lavoro che mi ha coinvolto in prima persona e ...

