VIDEO | Sorpresa in alta quota: IL REAL BETIS INCANTA LA SPAGNA (Di venerdì 4 febbraio 2022) Terzo posto in Liga, semifinale di Coppa del Re e sedicesimi di Europa League: il BETIS vola sulle ali dell’entusiasmo e sogna in grande. Tanti gol, tre leader e pochi titolari fissi: tutti agli ordini del generale Pellegrini che ha rilanciato incredibilmente la squadra. #BETIS #liga #europaleague #copadelrey #pellegrini #fekir ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/pkLJnb7RQ » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Terzo posto in Liga, semifinale di Coppa del Re e sedicesimi di Europa League: ilvola sulle ali dell’entusiasmo e sogna in grande. Tanti gol, tre leader e pochi titolari fissi: tutti agli ordini del generale Pellegrini che ha rilanciato incredibilmente la squadra. ##liga #europaleague #copadelrey #pellegrini #fekir ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/pkLJnb7RQ » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc

Advertising

AmiciUfficiale : Una bellissima sorpresa per Luigi! ???? #Amici21 - GrandeFratello : Per Soleil una sorpresa tutt'altro che normale... perché ci sono due presenze super speciali per lei in passerella.… - christianrocca : Sono orgoglioso di sottolineare che il 13 novembre scorso, a Linkiesta Festival, il nome a sorpresa era stato fatto… - GuerreStellariN : Live di venerdì 04 Feb 2022 Ore 12.00!! Continuiamo col montaggio del set Lego SW #75053 Trovate il video sui no… - fendente1 : ???Il mio cane leggenda: Golden Retriever innamorato fa una sorpresa alla sua compagna (VIDEO). -