VIDEO Roma, Mourinho: “Migliorati col calciomercato. Zaniolo nostro almeno fino a…” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tecnico della Roma Mourinho è soddisfatto del calciomercato invernale dei giallorossi e vuole chiarire il polverone sulla questione Zaniolo Leggi su mediagol (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tecnico dellaè soddisfatto delinvernale dei giallorossi e vuole chiarire il polverone sulla questione

Advertising

CarloCalenda : La politica verrà commissariata finché gli italiani continueranno a votare persone che non sono in grado di governa… - ale_villarosa : L'8 febbraio scenderemo in piazza insieme a centinaia di cittadini a Roma in Piazza della Repubblica per salvare i… - Agenzia_Ansa : SANREMO 2022 | Il monologo contro il razzismo di Lorena Cesarini. Nata a Dakar da mamma senegalese e papà italiano,… - aledantoni : RT @itsmeback_: Ostia (Roma) adesso. Aperitivo No Green Pass?????? - alessandro1846 : RT @itsmeback_: Ostia (Roma) adesso. Aperitivo No Green Pass?????? -