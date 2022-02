VIDEO Marcell Jacobs, maestoso ritorno in gara: vince i 60 in 6.51 a Berlino, show del Campione Olimpico (Di venerdì 4 febbraio 2022) Marcell Jacobs ha vinto sui 60 metri all’ISTAF Indoor di Berlino, tappa del World Indoor Tour (circuito silver) che è andata in scena alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca. Il Campione Olimpico dei 100 metri è tornato in gara a sei mesi di distanza dalla doppia apoteosi di Tokyo e ha subito dettato legge in maniera autorevole. Il Campione d’Europa della distanza si è imposto con l’ottimo tempo di 6.51, a quattro centesimi dal personale siglato lo scorso anno quando conquistò il titolo continentale a Torun. Atletica, Marcell Jacobs: ritorno da imperatore! Domina i 60 metri a Berlino in 6.51! Il velocista lombardo, dopo essere parso un po’ contratto in batteria (6.56), ha alzato il livello ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)ha vinto sui 60 metri all’ISTAF Indoor di, tappa del World Indoor Tour (circuito silver) che è andata in scena alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca. Ildei 100 metri è tornato ina sei mesi di distanza dalla doppia apoteosi di Tokyo e ha subito dettato legge in maniera autorevole. Ild’Europa della distanza si è imposto con l’ottimo tempo di 6.51, a quattro centesimi dal personale siglato lo scorso anno quando conquistò il titolo continentale a Torun. Atletica,da imperatore! Domina i 60 metri ain 6.51! Il velocista lombardo, dopo essere parso un po’ contratto in batteria (6.56), ha alzato il livello ...

