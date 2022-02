VIDEO Guignard-Fabbri | pattinaggio di figura | riviviamo la rhythm dance del team event alle Olimpiadi di Pechino 2022

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Charlène-Marcohanno conquistato auna meritata terza posizione nella, seconda prova deldidi, regolando in modo inaspettato gli avversari canadesi Piper Gilles-Paul Poirier. I danzatori delle Fiamme Azzurre hanno convinto la giuria proponendo una prova valutata complessivamente 83.83 (47.12, 36.71), punteggio maturato grazie a una splendida sequenza di twizzles, a un positivo pattern di Bbues e un ottimo sollevamento.ladi, interpretata sulle immortali note del re del pop Michael Jackson con la coreografia di Corrado ...

Per anni abbiamo ammirato le gesta di Carolina Kostner, vedendo i video delle sue esibizioni... Nella specialità della danza sul ghiaccio a coppie, gli azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri sono... Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno conquistato a Pechino 2022 una meritata terza posizione nella rhythm dance, seconda prova del team event di pattinaggio di figura, regolando in modo inaspettato... Splendido terzo posto per gli italiani Charlene Guignard/Marco Fabbri... Cina e alla emergente Georgia.