Verissimo | anticipazioni sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022 | chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Torna, come ogni weekend, l’appuntamento imperdibile con, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Anche questa settimana Silvia Toffanin, da sempre la padrona di casa, accoglierà in studio tantissimi, tutti pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera. E lo faranno a cuore aperto, ‘regalandosi’ ai telespettatori. Ma scopriamo cosa succederà nelle puntate di5 e! View this post on Instagram A post shared by(@tv)nel salotto televisivo di Silvia Toffanin ...