Venezia-Napoli, Nani: «Sono curioso di vedere all’opera Osimhen, vivo per queste sfide» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un europeo vinto al fianco di Cristiano Ronaldo e una carriera tra Valencia e Manchester United. Era stato già alla Lazio, è tornato in Serie A con la maglia del Venezia. Per i lagunari è un colpo che fa sognare. Stiamo parlando di Nani, che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il portoghese ha parlato anche della sfida a distanza con Victor Osimhen, che domenica arriva – assieme al Napoli – al Penzo alle 15. «Vedo una bellissima partita. Inter e Napoli Sono la storia della Serie A e io vivo per queste sfide. curioso di vedere all’opera Osimhen. Sono fiducioso, giochiamo davanti al nostro pubblico e cercheremo di stupire». L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un europeo vinto al fianco di Cristiano Ronaldo e una carriera tra Valencia e Manchester United. Era stato già alla Lazio, è tornato in Serie A con la maglia del. Per i lagunari è un colpo che fa sognare. Stiamo parlando di, che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il portoghese ha parlato anche della sfida a distanza con Victor, che domenica arriva – assieme al– al Penzo alle 15. «Vedo una bellissima partita. Inter ela storia della Serie A e ioperdifiducioso, giochiamo davanti al nostro pubblico e cercheremo di stupire». L'articolo ...

