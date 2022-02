Venezia, Nani: «Qui per stupire. Alla Lazio ho avuto poche chance. La salvezza uno stimolo in più» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Luis Nani ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’attaccante del Venezia Luis Nani ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’attaccante del Venezia: Venezia – «Ho scelto Venezia per tornare a giocare ad alti livelli. La Serie A è una sfida difficile ed è uno dei campionati più belli. Alla Lazio non ho avuto le chance per dimostrare le mie qualità. Ho una gran voglia di lavorare seppur non sia più giovanissimo. Sono qui per aiutare la squadra. Ho deciso parlando con Zanetti e Collauto, mi è piaciuto quello che mi hanno detto». RIVINCITA – «Diciamo più un’opportunità per farmi apprezzare anche in Italia. Alla Lazio mi sono sentito a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Luisha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’attaccante delLuisha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole dell’attaccante del– «Ho sceltoper tornare a giocare ad alti livelli. La Serie A è una sfida difficile ed è uno dei campionati più belli.non holeper dimostrare le mie qualità. Ho una gran voglia di lavorare seppur non sia più giovanissimo. Sono qui per aiutare la squadra. Ho deciso parlando con Zanetti e Collauto, mi è piaciuto quello che mi hanno detto». RIVINCITA – «Diciamo più un’opportunità per farmi apprezzare anche in Italia.mi sono sentito a ...

