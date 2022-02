Variante Omicron e bambini, sintomi più pesanti? Scienziati al lavoro per scoprirlo (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – sintomi più severi per i bambini contagiati dalla Variante Omicron? Una percentuale maggiore di baby-pazienti ricoverati con Covid in questa ondata rispetto alle precedenti negli Stati Uniti, ma anche in altri Paesi, ha spinto gli Scienziati a porsi una domanda: Omicron colpisce più duramente i bambini? La nuova Variante di Sars-CoV-2 ha imperversato nel mondo negli ultimi 2 mesi e milioni di persone sono finite in ospedale, anche i più piccoli. Ma le stime – secondo quanto si legge su ‘Nature’ online – mostrano che il rischio individuale di ricovero per un bambino con Omicron è in effetti inferiore, da un terzo alla metà, rispetto a quando era dominante la Variante Delta. E i bambini ... Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) –più severi per icontagiati dalla? Una percentuale maggiore di baby-pazienti ricoverati con Covid in questa ondata rispetto alle precedenti negli Stati Uniti, ma anche in altri Paesi, ha spinto glia porsi una domanda:colpisce più duramente i? La nuovadi Sars-CoV-2 ha imperversato nel mondo negli ultimi 2 mesi e milioni di persone sono finite in ospedale, anche i più piccoli. Ma le stime – secondo quanto si legge su ‘Nature’ online – mostrano che il rischio individuale di ricovero per un bambino conè in effetti inferiore, da un terzo alla metà, rispetto a quando era dominante laDelta. E i...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, sequenziata in Italia la variante 'Omicron 2': accertati primi due casi #Covid #Omicron… - GiovaQuez : Segnalati i primi casi di variante Omicron BA2 in Italia #COVID19 - Agenzia_Ansa : In Italia il 17 gennaio scorso la variante Omicron era predominante con una prevalenza stimata al 95,8%. Sono i ri… - Giusi_ : RT @molumbe: La politica di restrizioni verso i non vaccinati è supportata da numeri truccati di ospedalizzazioni, aggravamenti e morti dov… - sicktrader66 : @borghi_claudio @LenziEleonora @FedericoCadamu1 Beh, io 'troverei la spiegazione ' che la variante Omicron è molto… -