Vaccini, Speranza: "In Italia il 91% degli over 12 ha la prima dose" - "Guardiamo con fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando" (Di venerdì 4 febbraio 2022) 'Siamo al 91% di Italiani over 12 che ha ricevuto la prima dose di vaccino anti - Covid, l'88% ha due dosi e ha completato il ciclo primario, e quasi 35 milioni di Italiani hanno fatto il booster. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) 'Siamo al 91% dini12 che ha ricevuto ladi vaccino anti - Covid, l'88% ha due dosi e ha completato il ciclorio, e quasi 35 milioni dini hanno fatto il booster. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza vede 'un momento difficile per il diffondersi di Omicron. Dobbiamo insistere sui vaccini senza alcuna ambi… - riccardo19811 : @ALESSAN1378 La mia modesta opinione invece e’ che in passato le malattie sono state sconfitte anche dai vaccini. Q… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Speranza: 'In Italia il 91% degli over 12 ha la prima dose' | 'Guardiamo con fiducia a numeri che stanno fina… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Speranza: 'In Italia il 91% degli over 12 ha la prima dose' | 'Guardiamo con fiducia a numeri che stanno f… - mattianocchi : RT @GiovaQuez: Speranza: 'Siamo in una fase diversa. Dobbiamo tenere i piedi per terra ma possiamo guardare con fiducia a numeri che stanno… -