Uscito il nuovo spot italiano di The Batman | nelle sale cinematografiche dal 3 marzo

The Batman è il nuovo film della DC che ha come protagonista Robert Pattinson, esce un nuovo spot italiano. Mancano meno di 30 giorni al 3 marzo, data di uscita al cinema del film sul Cavaliere Oscuro che ci offrirà una nuova versione del tormentato eroe del mondo DC Comics. Il The Batman diretto Matt Reeves è un film noir che si tinge di horror, una detective story d'azione che in 2 ore e 55 minuti in cui il Bruce Wayne/Batman di Robert Pattinson dovrà vedersela con il Pinguino interpretato da Colin Farrell e l'Enigmista di Paul Dano. E lo farà presumibilmente con l'aiuto di Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman.

