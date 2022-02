Usa, Pence rompe silenzio: Trump sbaglia, non potevo ribaltare voto (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Questa settimana, ho sentito il presidente Trump dire che avevo il diritto di ribaltare le elezioni. Il presidente Trump ha torto. Non avevo il diritto di ribaltare le elezioni". Lo ha affemato l'ex ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Questa settimana, ho sentito il presidentedire che avevo il diritto dile elezioni. Il presidenteha torto. Non avevo il diritto dile elezioni". Lo ha affemato l'ex ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, Pence attacca Trump: non avevo potere di ribaltare il voto #mikepence #trump #orlando #pence #donaldtrump https… - MediasetTgcom24 : Usa, Pence attacca Trump: non avevo potere di ribaltare il voto #mikepence #trump #orlando #pence #donaldtrump… - emilianobos : Meglio tardi che mai. #Pence dice che il suo ex-capo #Trump si sbagliava. No, il vice-presidente non poteva roves… - TorciaPolitica : In un comunicato, l'ex presidente USA Donald Trump torna ad accusare il suo vice Pence di aver legittimato un'elezione falsata. -