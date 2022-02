Usa | creati 476mila posti | ma la disoccupazione sale al 4%

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Nonostante il picco della variante Omicron, l'economia americana ha creato in gennaio 476.000di lavoro, "decisamente sopra le attese", secondo il governo Usa. Il tasso diè ...

ANSA Nuova Europa

I nuovi postia gennaio (467mila) sono decisamente superiori alle previsioni, che consideravano l'impatto negativo dei contagi da Omicron, mentre il tasso di disoccupazione è leggermente ...Nonostante il picco della variante Omicron, l'economia americana ha creato in gennaio 476.000 posti di lavoro, "decisamente sopra le attese", secondo il governo. Il tasso di disoccupazione è invece salito leggermente al 4% (+0,1%). Sui dati, resi noti dal ministero del lavoro, parlerà oggi il presidente, Joe Biden. . 4 febbraio 2022(ANSA) - WASHINGTON, 04 FEB - Nonostante il picco della variante Omicron, l'economia americana ha creato in gennaio 476.000 posti di lavoro, "decisamente sopra le attese", secondo il governo Usa. Il ...Nel 2021, sono stati creati in media 555.000 posti di lavoro al mese. Dall'aprile 2020, guadagnati 19,1 milioni di posti di lavoro, ma restano da recuperarne 2,9 milioni, ovvero l'1,9%, rispetto al ...