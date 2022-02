Uomini e Donne: Luca Salatino elimina Eleonora. C’è la foto del citofono dell’ex con il suo cognome (Di venerdì 4 febbraio 2022) Uomini e Donne. Eleonora non sta dicendo tutta la verità molto probabilmente, cosa che sta mandando Luca su tutte le furie. Le segnalazioni arrivano da ogni fronte. L’ultima riguarderebbe il suo ultimo fidanzato, o meglio frequentazione. Oggi è arrivata in redazione una segnalazione molto spiacevole per Eleonora: si tratta della foto di un citofono del ragazzo della sua ultima relazione, in cui però compare anche il suo cognome. Una prova che sembra suggerire che i due stiano ancora insieme, o meglio che convivano addirittura. Leggi anche: Luca Salatino chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, cognome, carriera, Instagram Uomini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022)non sta dicendo tutta la verità molto probabilmente, cosa che sta mandandosu tutte le furie. Le segnalazioni arrivano da ogni fronte. L’ultima riguarderebbe il suo ultimo fidanzato, o meglio frequentazione. Oggi è arrivata in redazione una segnalazione molto spiacevole per: si tratta delladi undel ragazzo della sua ultima relazione, in cui però compare anche il suo. Una prova che sembra suggerire che i due stiano ancora insieme, o meglio che convivano addirittura. Leggi anche:chi è il nuovo tronista di: età, lavoro,, carriera, Instagrame ...

