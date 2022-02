Unindustria | Tagliavanti | basta turismo mordi e fuggi | puntare su nuova offerta

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma – “Il tipo dia Roma pre pandemia non ci piace. Usurava la città, non aveva qualità e non dava nemmeno tante risorse. Non era un grande affare. Quelnon ci piace come operatori economici ma inizio a pensare che non piace nemmeno più al turista. Oggi il turista non vuole vedere in tre ore tre città e 80 monumenti.” “Dobbiamo passare da questoverticale ad uno orizzontale. Che sia ampio e comprenda anche parchi e provincia. Dobbiamo uscire dalla trappola dei tre luoghi obbligatori da vedere. Ma per vedere con calma ci vuole più tempo. E c’è un problema diche va preparata per tempo”. Così Lorenzo, presidente della Camera di Commercio di Roma, nel corso del convegno ‘Restart Tourism’, organizzato daallo stadio Olimpico alla ...