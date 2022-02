Un Percassi alla guida della Lega Serie A. I club spingono per Luca (il figlio) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un Percassi alla guida della Serie A. Il Corriere di Bergamo scrive della forte candidatura di Antonio, il padre, ma c’è un altro Percassi che va forte ed è il figlio Luca, 41 anni, ad dell’Atalanta. Una fetta importante di società vorrebbero lui: sarebbe una scelta spiazzante anche per l’età, poi ovviamente ci sarebbero dubbi sulla condivisione delle sue idee. Ma questo è un altro discorso. Intanto oggi il Corriere Bergamo ha scritto questo: Oltre al calcio giocato c’è anche la politica del pallone a prendere piede in casa Atalanta. Voci in ambienti vicini alla Lega (e svelate da Milano Finanza) parlano del possibile successore di Paolo Dal Pino alla guida ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) UnA. Il Corriere di Bergamo scriveforte candidatura di Antonio, il padre, ma c’è un altroche va forte ed è il, 41 anni, ad dell’Atalanta. Una fetta importante di società vorrebbero lui: sarebbe una scelta spiazzante anche per l’età, poi ovviamente ci sarebbero dubbi sulla condivisione delle sue idee. Ma questo è un altro discorso. Intanto oggi il Corriere Bergamo ha scritto questo: Oltre al calcio giocato c’è anche la politica del pallone a prendere piede in casa Atalanta. Voci in ambienti vicini(e svelate da Milano Finanza) parlano del possibile successore di Paolo Dal Pino...

