Uefa | report sponsor | “Il 19% sono società di scommesse” In Italia è vietato

Il report Uefa 'The European Club Footballing Landscape', ha evidenziato come le società di scommesse sportive e giochi, rappresentano il 19% di tutte le sponsorizzazioni di maglia delle principali squadre di calcio in Europa. Tale report ha inoltre mostrato come , nonostante diversi Paesi tra cui l'Italia, vieta tale sponsorizzazioni, ci sia stato comunque un'ulteriore incremento del 2% nel 2021 rispetto all'anno precedente. Si tratta, come sottolinea Agipronews, del settore che investe di più nel calcio, davanti alle società di servizi finanziari (14%), retail (10%), costruzioni (9%), servizi professionali o beni industriali (8%), turismo o società aeree e automobilistiche (7%).

