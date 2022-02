Udinese, visite mediche in corso per il nuovo acquisto! (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Udinese si appresta ad accogliere un nuovo acquisto proveniente dal Derby County: si tratta di Festy Ebosele, terzino irlandese classe 2002. Il calciatore firmerà in queste ore un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2022. Marino Udinese CalciomercatoIl giovane terzino, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ufficiale da parte del club detentore del suo cartellino, come riportato da Gianluca Di marzio, starebbe svolgendo le visite mediche proprio in questi minuti, prima di recarsi in sede dove apporrà la firma sul contratto. Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’si appresta ad accogliere unacquisto proveniente dal Derby County: si tratta di Festy Ebosele, terzino irlandese classe 2002. Il calciatore firmerà in queste ore un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2022. MarinoCalciomercatoIl giovane terzino, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ufficiale da parte del club detentore del suo cartellino, come riportato da Gianluca Di marzio, starebbe svolgendo leproprio in questi minuti, prima di recarsi in sede dove apporrà la firma sul contratto.

Advertising

royalex_B : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Udinese_1896, visite mediche in corso per #Ebosele del #DerbyCounty - sportli26181512 : Udinese, Ebosele in bianconero dalla prossima estate. Visite mediche in corso: Il terzino destro irlandese del Derb… - andreastoolbox : Udinese, Ebosele è il primo acquisto per l'estate: visite mediche in corso. Le news | Sky Sport - sportli26181512 : Udinese, Ebosele è il primo acquisto per l'estate: visite mediche in corso. Le news: Il club bianconero mette a seg… - HCPMarkT : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Udinese_1896, visite mediche in corso per #Ebosele del #DerbyCounty -