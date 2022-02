Ucraina, la Nato schiera le portaerei nel Mediterraneo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nonostante i tentativi di mediazione portati avanti nelle scorse settimane, la tensione sulla questione Ucraina continua ad esacerbarsi. Solamente pochi giorni fa, infatti, il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi aveva invitato Vladimir Putin ad una de-escalation nel dispiegamento di forze. E dal canto suo, il Capo della Federazione Russa sembrava ben disposto a “deporre le armi” (metaforicamente parlando, s’intende). O perlomeno, lo era nei confronti dell’Italia. Per quel che riguarda gli Stati Uniti (e la Nato più in generale), invece, pare non esserci alcuna possibilità di compromesso, tant’è che l’accordo proposto da Washington al Cremlino si sarebbe risolto in un nulla di fatto. E non è tutto perché, stando ad alcuni video diffusi sui canali social ufficiali dell’organizzazione, l’Alleanza Atlantica starebbe schierando i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nonostante i tentativi di mediazione portati avanti nelle scorse settimane, la tensione sulla questionecontinua ad esacerbarsi. Solamente pochi giorni fa, infatti, il nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi aveva invitato Vladimir Putin ad una de-escalation nel dispiegamento di forze. E dal canto suo, il Capo della Federazione Russa sembrava ben disposto a “deporre le armi” (metaforicamente parlando, s’intende). O perlomeno, lo era nei confronti dell’Italia. Per quel che riguarda gli Stati Uniti (e lapiù in generale), invece, pare non esserci alcuna possibilità di compromesso, tant’è che l’accordo proposto da Washington al Cremlino si sarebbe risolto in un nulla di fatto. E non è tutto perché, stando ad alcuni video diffusi sui canali social ufficiali dell’organizzazione, l’Alleanza Atlantica starebbendo i ...

