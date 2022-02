Ucraina, Erdogan: “Lavoriamo a un incontro Putin-Zelensky in Turchia”. Cremlino: “Non c’è ancora l’accordo, ma siamo disponibili” (Di venerdì 4 febbraio 2022) I due rivali nella crisi Ucraina, il presidente russo, Vladimir Putin, e quello di Kiev, Volodymyr Zelensky, potrebbero presto incontrarsi per intavolare trattative di pace. Un meeting che dovrebbe tenersi in campo neutro, a casa di colui che da settimane sta cercando di ritagliarsi il ruolo di mediatore nello scontro tra Mosca e la Nato: il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdo?an. Da parte sua, il Cremlino puntualizza: “La possibilità di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky in Turchia non è ancora stata discussa in termini pratici”, ha dichiarato alla stampa il portavoce Dmitry Peskov. A dare la notizia è stato proprio il capo dello Stato turco che, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) I due rivali nella crisi, il presidente russo, Vladimir, e quello di Kiev, Volodymyr, potrebbero presto incontrarsi per intavolare trattative di pace. Un meeting che dovrebbe tenersi in campo neutro, a casa di colui che da settimane sta cercando di ritagliarsi il ruolo di mediatore nello scontro tra Mosca e la Nato: il presidente della, Recep Tayyip Erdo?an. Da parte sua, ilpuntualizza: “La possibilità di untra il presidente russo Vladimire il presidente ucraino Vlodymyrinnon èstata discussa in termini pratici”, ha dichiarato alla stampa il portavoce Dmitry Peskov. A dare la notizia è stato proprio il capo dello Stato turco che, in ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Cina al fianco della Russia: “Influenza Usa destabilizzatrice”. Erdogan (Nato) attacca l’Occidente: “Ha so… - eziomauro : Ucraina, Macron e Scholz a Mosca per evitare il conflitto. In campo anche Erdogan - News24_it : Ucraina, Erdogan: 'Lavoriamo a un incontro Putin-Zelensky in Turchia' - Il Fatto Quotidiano - Marilenapas : RT @eziomauro: Ucraina, Macron e Scholz a Mosca per evitare il conflitto. In campo anche Erdogan - Agenpress : Ucraina. Erdogan all'Occidente, peggiorate le cose fra Mosca e Kiev. In programma incontro con Putin… -