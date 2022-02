Ucraina, Cina al fianco della Russia: “Influenza Usa destabilizzatrice”. Erdogan (Nato) attacca l’Occidente: “Ha solo peggiorato le cose” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vladimir Putin ha un alleato forte nella crisi Ucraina. Non solo gli Stati ‘satellite’ ancora legati a Mosca dall’era post-sovietica: questa volta a schierarsi al fianco di Vladimir Putin è il presidente cinese Xi Jinping. I due hanno avuto un incontro a Pechino, dove il leader russo è giunto in occasione della cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici, diventando così il primo leader a incontrare il segretario generale del Partito Comunista Cinese negli ultimi due anni. E il messaggio che i due hanno mandato attraverso una nota congiunta è un j’accuse nei confronti della Nato: l’Influenza americana è “destabilizzatrice” in Europa e Asia e i due Paesi si oppongono ad una eventuale futura espansione della Nato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vladimir Putin ha un alleato forte nella crisi. Nongli Stati ‘satellite’ ancora legati a Mosca dall’era post-sovietica: questa volta a schierarsi aldi Vladimir Putin è il presidente cinese Xi Jinping. I due hanno avuto un incontro a Pechino, dove il leader russo è giunto in occasionecerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici, diventando così il primo leader a incontrare il segretario generale del Partito Comunista Cinese negli ultimi due anni. E il messaggio che i due hanno mandato attraverso una nota congiunta è un j’accuse nei confronti: l’americana è “” in Europa e Asia e i due Paesi si oppongono ad una eventuale futura espansionein ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Cina al fianco della Russia: “Influenza Usa destabilizzatrice”. Erdogan (Nato) attacca l’Occidente: “Ha so… - francescosisci : #Ucraina, tentata intimidazione che funziona se ci si fa intimidire o se si realizza minaccia. Non è stato uno o al… - fisco24_info : La crisi ucraina rilancia l’intesa Putin-Xi, oggi 15 nuovi accordi: La Cina probabilmente simpatizza con lo stato d… - LuigiDeBiase : RT @chinafiles: #Putin sta usando la visita a Pechino in occasione dei Giochi olimpici per mostrare quanto stretto sia, e rafforzato, il ra… - chinafiles : #Putin sta usando la visita a Pechino in occasione dei Giochi olimpici per mostrare quanto stretto sia, e rafforzat… -