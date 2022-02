Tutti pazzi per il Festival di Sanremo. Ma se si riprendesse a fare quello di Napoli? Ecco chi lo suggerisce (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Il Festival di Sanremo di Amadeus continua a mietere record di ascolti in tv, ma a Napoli c’è chi rimpiange il Festival della canzone napoletana. Anch’esso avrebbe Tutti i titoli per andare in “prima serata” sulla Rai. Oltre cinquant’anni dopo l’ultima edizione (andata in scena nel 1971), lo ripropone l’ex assessore alla cultura Nino Daniele che in un lungo post su cebook, la mette così: “Si deve fare. Si può fare. Sarebbe nell’interesse dell’Italia, della Musica, della Poesia. Quando c’è Sanremo per 5 giorni mi martella il chiodo fisso. La città merita un grande Festival della Canzone. Ora – si dice convinto Daniele – il tempo è maturo”. Nel 1971, all’epoca dell’ultima ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Ildidi Amadeus continua a mietere record di ascolti in tv, ma ac’è chi rimpiange ildella canzone napoletana. Anch’esso avrebbei titoli per andare in “prima serata” sulla Rai. Oltre cinquant’anni dopo l’ultima edizione (andata in scena nel 1971), lo ripropone l’ex assessore alla cultura Nino Daniele che in un lungo post su cebook, la mette così: “Si deve. Si può. Sarebbe nell’interesse dell’Italia, della Musica, della Poesia. Quando c’èper 5 giorni mi martella il chiodo fisso. La città merita un grandedella Canzone. Ora – si dice convinto Daniele – il tempo è maturo”. Nel 1971, all’epoca dell’ultima ...

