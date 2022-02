Trofeo Sant’Agata di vela | a Catania la veleggiata per la santa patrona

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Torna nelle acque diuno degli appuntamenti più attesi della stagione: ildi. In occasione dei festeggiamenti in onore delladi, il Circolo nautico Nic, su delega della Fiv, organizza per domenica 6 febbraio, alle 10.30, in concomitanza con il 50° anniversario Sicilia Altura 2022, il “” di, lad’altura domenica aSi tratta di una regata d’altura, che si svolgerà nello specchio delle acque antistante il Golfo di, riservata alle imbarcazioni appartenenti alle categorie Crociera/Regata, Gran ...