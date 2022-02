Tre top club vogliono De Ligt, la Juventus pronta a cederlo ad una condizione! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nonostante la sessione invernale sia appena passata, il calciomercato non va mai in vacanza. Regina assoluta del mercato terminato quattro giorni fa è stata la Juventus che, dopo l’acquisto di Vlahovic, potrebbe essere costretta a cedere qualche prezzo pregiato. Juventus, De Ligt, CalciomercatoL’indiziato principale sarebbe Matthijs De Ligt, per rapporto età-stipendio: il forte olandese guadagna 12 milioni all’anno. Una cifra attorno alla quale la Juventus dovrà fare le sue valutazioni.Secondo Fichajes.net, sulle tracce del difensore ci sono tre big europee: Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, la Juventus potrebbe dire addio al suo numero 4. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nonostante la sessione invernale sia appena passata, il calciomercato non va mai in vacanza. Regina assoluta del mercato terminato quattro giorni fa è stata lache, dopo l’acquisto di Vlahovic, potrebbe essere costretta a cedere qualche prezzo pregiato., De, CalciomercatoL’indiziato principale sarebbe Matthijs De, per rapporto età-stipendio: il forte olandese guadagna 12 milioni all’anno. Una cifra attorno alla quale ladovrà fare le sue valutazioni.Secondo Fichajes.net, sulle tracce del difensore ci sono tre big europee: Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, lapotrebbe dire addio al suo numero 4. Francesco Scanu

