Totò Schillaci, dal matrimonio distrutto alle notti in roulotte: com'è ridotto oggi il Campione del Mondo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Goal News Totò Schillaci ha compiuto 57 anni nel dicembre del 2021. 57 anni ricchi di avventure e di esperienze. E tante altre ancora da vivere. Dal Cep di Palermo, quartiere povero dove si fece notare in tenera età come attaccante col fiuto del gol, al volto simbolo degli Azzurri ai Mondiali del 1990 in Italia. "Sono arrivato dove sono arrivato perché ho avuto il coraggio, forse inconsapevole, di puntare tutto sul calcio: dopo un anno e mezzo in cui lavoravo in un'officina e poi andavo ad allenarmi, ero finito. A quel punto ho deciso che dovevo scegliere. E ho scelto il calcio, fissandomi una data. Se non avessi raggiunto l'obiettivo, sarei tornato in negozio" - ha dichiarato anni fa quando gli è stato chiesto di raccontare i suoi inizi. Un gol dopo l'altro prima della delusione ai calci di rigore contro Maradona in semifinale. È ... Leggi su goalnews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Goal Newsha compiuto 57 anni nel dicembre del 2021. 57 anni ricchi di avventure e di esperienze. E tante altre ancora da vivere. Dal Cep di Palermo, quartiere povero dove si fece notare in tenera età come attaccante col fiuto del gol, al volto simbolo degli Azzurri ai Mondiali del 1990 in Italia. "Sono arrivato dove sono arrivato perché ho avuto il coraggio, forse inconsapevole, di puntare tutto sul calcio: dopo un anno e mezzo in cui lavoravo in un'officina e poi andavo adnarmi, ero finito. A quel punto ho deciso che dovevo scegliere. E ho scelto il calcio, fissandomi una data. Se non avessi raggiunto l'obiettivo, sarei tornato in negozio" - ha dichiarato anni fa quando gli è stato chiesto di raccontare i suoi inizi. Un gol dopo l'altro prima della delusione ai calci di rigore contro Maradona in semifinale. È ...

quadroCE : @Fab_True_Enough @lustefunu Questo è il simbolo supremo, diventi gran visir come Totò Schillaci in 3 uomini e una gamba - Lodamarco1 : RT @MondoSportivoIT: Pallone in Soffitta – Quel rapinatore non assomiglia a Totò Schillaci? - - MondoSportivoIT : Pallone in Soffitta – Quel rapinatore non assomiglia a Totò Schillaci? - - Angeloman70 : @CCKKI Ma tu hai chiaro che nel febbraio 1990 c'era ancora l'Unione Sovietica, non esistevano Paesi Sovrani come l'… - olympia_vintage : RT @LoversInter: ‘Totò’ Schillaci. #inter -

Ultime Notizie dalla rete : Totò Schillaci Ivan Gonzalez e Mattia Schillaci verso La Pupa e il Secchione e Viceversa L'ex tronista spagnolo di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island Vip 2 e il figlio del celebre sportivo ed ex calciatore Totò Schillaci e di Rita Bonaccorso sono davvero in pole position ...

Totò Schillaci: "Al Messina devo tutto, il Palermo è nel sangue" A 57 anni, si è riappropriato di una vita che, fino a qualche anno fa, prima di affidarsi a Barbara, sua moglie, era solo una serie di ricordi e di stravaganze. Totò Schillaci, oggi, è testimonial di sé stesso e di ulteriori esperienze, soprattutto nel mondo dello spettacolo, che, raccontate, diventano favole per grandi e piccini.

Totò Schillaci: “Al Messina devo tutto, il Palermo è nel sangue” La Repubblica L'ex tronista spagnolo di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island Vip 2 e il figlio del celebre sportivo ed ex calciatoree di Rita Bonaccorso sono davvero in pole position ...A 57 anni, si è riappropriato di una vita che, fino a qualche anno fa, prima di affidarsi a Barbara, sua moglie, era solo una serie di ricordi e di stravaganze., oggi, è testimonial di sé stesso e di ulteriori esperienze, soprattutto nel mondo dello spettacolo, che, raccontate, diventano favole per grandi e piccini.